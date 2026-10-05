«Βλέπω εφιάλτες σχεδόν κάθε βράδυ, αν δεν πάρω φάρμακα για να κοιμηθώ»: Κύμα αποκαλύψεων μετά την υπόθεση Cornell
«Βλέπω εφιάλτες σχεδόν κάθε βράδυ, αν δεν πάρω φάρμακα για να κοιμηθώ»: Κύμα αποκαλύψεων μετά την υπόθεση Cornell
Πρόσφατα η καταγγέλλουσα, γνωστή με το ψευδώνυμο Jane Doe, δέχτηκε απειλές ότι θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, γεγονός που οδήγησε σε ένα διαδικτυακό κίνημα υποστήριξής της, με σύνθημα «Είμαι η Jane Doe»
«Είμαι η Jane Doe»: Αυτές οι λέξεις έχουν κατακλύσει το TikTok, το Instagram και το Reddit, καθώς χρήστες συμμετέχουν σε μια viral καμπάνια με στόχο να εμποδίσουν όσους επιχειρούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα της πραγματικής Jane Doe, μιας νεαρής γυναίκας που κατήγγειλε ότι μέλη μιας αδελφότητας του Πανεπιστημίου Cornell τη βίασαν ομαδικά τον Οκτώβριο του 2024.
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