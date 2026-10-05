«Ανατολικά της Εδέμ»: Όταν μια γυναίκα ενσαρκώνει ταυτόχρονα την Εύα και το φίδι του παραδείσου
«Ανατολικά της Εδέμ»: Όταν μια γυναίκα ενσαρκώνει ταυτόχρονα την Εύα και το φίδι του παραδείσου
Η νέα σειρά του Netflix «ξαναγράφει» το κλασικό βιβλίο του John Steinbeck, με τη δημιουργό Zoe Kazan να «δικαιολογεί» μια από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές αντιηρωίδες του σήμερα.
Διαβάζοντας το «Ανατολικά της Εδέμ», το magnum opus του Νομπελίστα John Steinbeck, δοκιμάζονται διάφορα πράγματα μέσα σου. Δεν σε ενοχλεί η μεγάλη του έκταση, λαμβάνεις ως δεδομένο το ότι υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που χρειάζονται το χώρο τους. Σε προβληματίζει, ωστόσο, ο κεντρικός πρωταγωνιστικός χαρακτήρας και η κοινωνιοπάθεια από την οποία άγεται και φέρεται. Σχεδόν δεν μπορείς να πιστέψεις πώς μπορεί να γράφτηκε η ιστορία της Cathy Ames, η οποία στη μεταπολεμική λογοτεχνία μπορεί να θεωρηθεί η αρχετυπική γυναίκα αντιηρωίδα. Οι πράξεις της αποκτούν σταδιακά τέτοιο επίπεδο νοσηρότητας, που αναρωτιέσαι διαρκώς αν αυτό που αντικατοπτρίζεται στον χαρακτήρα είναι η συγγραφική φαντασία που τερμάτισε κάποιο κοντέρ ή που έχασε κάποιο στοίχημα ή που εμπνεύστηκε από μια πραγματική κατάσταση, η απόδοση της οποίας ξέφυγε στον γραπτό λόγο και πλέον αποτελεί συνώνυμο του «χαοτικού κακού».
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