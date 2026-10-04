Ρομέν Γαβράς, Έμιλι Ρατακόφσκι, Βενσάν Κασέλ στη Στέγη για την ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γαβράς
Ρομέν Γαβράς, Έμιλι Ρατακόφσκι, Βενσάν Κασέλ στη Στέγη για την ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γαβράς
Η «Θυσία» είναι μια σατιρική περιπέτεια δράσης, με πρωταγωνιστές τους Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, John Malkovich και Charli XCX
Ο Romain Gavras έδωσε το «παρών» στην ελληνική πρεμιέρα της νέας του ταινίας, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του, «Θυσία» («Sacrifice») στη Στέγη. Μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, John Malkovich και Charli XCX, που είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.
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