Ρομέν Γαβράς, Έμιλι Ρατακόφσκι, Βενσάν Κασέλ στη Στέγη για την ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γαβράς

Ο Romain Gavras έδωσε το «παρών» στην ελληνική πρεμιέρα της νέας του ταινίας, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του, «Θυσία» («Sacrifice») στη Στέγη. Μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, John Malkovich και Charli XCX, που είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.