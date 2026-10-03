Η 6χρονη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση της πτήσης της Flydubai

Στη διάσωση της πτήσης της Flydubai, όπου ο κυβερνήτης δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του με αποτέλεσμα μάλιστα το αεροπλάνο να κάνει βουτιά κατά 19.000 πόδια, έπαιξε καθοριστικό ρόλο ένα κορίτσι, η 6χρονη Nina Manes.