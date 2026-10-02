Πώς θα ντυνόταν μια ηρωίδα της Jane Austen στο κόκκινο χαλί του σήμερα; Η Daisy Edgar-Jones έδωσε τη δική της απάντηση στην αυστραλιανή πρεμιέρα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Λογική και Ευαισθησία», την 1η Οκτωβρίου, με μια διάφανη δημιουργία Miu Miu που συνδύαζε τον ρομαντισμό εποχής με την τάση του naked dressing.
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Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο ρομαντικό γυμνό φόρεμα από τη Miu Miu
Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο ρομαντικό γυμνό φόρεμα από τη Miu Miu
Μια διάφανη δημιουργία που συνδύαζε τον ρομαντισμό εποχής με την τάση του naked dressing.
Μια διάφανη δημιουργία που συνδύαζε τον ρομαντισμό εποχής με την τάση του naked dressing.
Πώς θα ντυνόταν μια ηρωίδα της Jane Austen στο κόκκινο χαλί του σήμερα; Η Daisy Edgar-Jones έδωσε τη δική της απάντηση στην αυστραλιανή πρεμιέρα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Λογική και Ευαισθησία», την 1η Οκτωβρίου, με μια διάφανη δημιουργία Miu Miu που συνδύαζε τον ρομαντισμό εποχής με την τάση του naked dressing.
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