Πώς θα ντυνόταν μια ηρωίδα της Jane Austen στο κόκκινο χαλί του σήμερα; Η Daisy Edgar-Jones έδωσε τη δική της απάντηση στην αυστραλιανή πρεμιέρα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Λογική και Ευαισθησία», την 1η Οκτωβρίου, με μια διάφανη δημιουργία Miu Miu που συνδύαζε τον ρομαντισμό εποχής με την τάση του naked dressing.



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