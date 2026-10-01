«Κουτσουπιές»: Το τηλεοπτικό χωριό που θυμίζει κάτι από τα δικά μας - Δείτε εικόνες και το πρώτο τρέιλερ της σειράς

Οι «Κουτσουπιές», το χωριό της νέας καθημερινής κωμικής σειράς της ΕΡΤ1, μας «υποδέχτηκαν» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σε μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο του τηλεοπτικού χωριού, που -όπως φάνηκε- θα μας χαρίσει αρκετό γέλιο φέτος.Το ραντεβού δόθηκε στα ΚΑΠΑ STUDIOS στα Σπάτα, όπου έχει στηθεί το χωριό που θα φιλοξενήσει τις ιστορίες των πρωταγωνιστών. Η ξενάγηση στα σκηνικά μάς έδωσε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δουλειά που έχει γίνει για τη δημιουργία ενός χώρου με παραδοσιακά στοιχεία, που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα μιας μικρής ελληνικής κοινότητας.