O Έις Βεντούρα παντρέυτηκε: Η γυναίκα στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωπος του πρωταγωνιστή του «Bruce Almighty», Jim Carrey, επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Min Ah.Ο γάμος έρχεται επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στη Γαλλία, στα βραβεία César. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη Min Ah «εκλεκτή σύντροφό» του, σε μια ομιλία που εκφώνησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά.«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Jane και τον εγγονό μου Jackson. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ την εκλεκτή σύντροφό μου, Min Ah», είπε στα γαλλικά, ενώ η κόρη, ο εγγονός και η σύντροφός του δέχονταν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. «Σ’ αγαπώ, Min An. Και, τέλος, ευχαριστώ τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ: τον πατέρα μου, Persy Joseph Carrey, που μου δίδαξε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου».Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον αρκετά χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2022, το Just Jared είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του να αποχωρεί από φιλανθρωπική βραδιά κωμωδίας στο Λος Άντζελες.