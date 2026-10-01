Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο front row του σόου της Stella McCartney SS2027
Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο front row του σόου της Stella McCartney SS2027
Η πρώτη σειρά της επίδειξης ήταν από μόνη της ένα ξεχωριστό θέαμα.
Η πρώτη σειρά της επίδειξης ήταν από μόνη της ένα ξεχωριστό θέαμα.
Με έμπνευση από τον ωκεανό και τη ζωή που κρύβεται κάτω από την επιφάνειά του, η Stella McCartney παρουσίασε τη συλλογή της για το καλοκαίρι του 2027 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Νοσταλγικά prints με δελφίνια, πλεκτά με διάφανη πετονιά, φόρμες που θύμιζαν κοχύλια και denim διακοσμημένο με στρας συνέθεσαν ένα θαλασσινό σκηνικό, σε αποχρώσεις του πράσινου, του κοραλλί και του εκρού.
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