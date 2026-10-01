Οκτώβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας ανάδρομοι μας εφιστούν την προσοχή ώστε να σιγουρευτούμε πως κάνουμε τα σωστά βήματα για να πάμε εκεί που αγαπάμε. Κι αν δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας το μάθει η Νέα Σελήνη στις 10/10 στον Ζυγό.Ζυγός(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)Ο γενέθλιος μήνας σου αρχίζει γενναιόδωρα, με μια Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 10/10 να υπόσχεται μια νέα αρχή. Αργότερα προκύπτουν κάποια προβληματάκια, πώς, για παράδειγμα, να σπονσοράρεις αυτή τη νέα αρχή όταν τα οικονομικά σου στενεύουν από 24/10 και νιώθεις τη γοητεία σου να πέφτει σαν ξερό φύλλο από το δέντρο, αλλά μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα.