Σειρές και ταινίες που ανυπομονούμε να επιστρέψουν ή να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο
MARIE CLAIRE

Σειρές και ταινίες που ανυπομονούμε να επιστρέψουν ή να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο

Θρίλερ, σειρές εποχής και άχαστες κωμωδίες συμπεριλαμβάνονται στον νέο κατάλογο του Netflix.

Σειρές και ταινίες που ανυπομονούμε να επιστρέψουν ή να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο
Από το μεγαλόπνοο τηλεοπτικό project της Zoe Kazan, Ανατολικά της Εδέμ, που μεταφέρει στη μικρή οθόνη το εμβληματικό μυθιστόρημα του John Steinbeck, μέχρι την ποπ απόλαυση του Nobody Wants This και τα thrills που προσφέρει η Διπλωμάτισσα, η πλατφόρμα περιεχομένου Netflix φέρνει κοντά μας για τον μήνα Οκτώβριο όλα όσα χρειαζόμαστε για να περάσουμε όμορφα pop culture βράδια στην άνεση του σπιτιού μας.

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