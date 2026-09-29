Tα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Tα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Tα highlights των συλλογών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
Tα highlights των συλλογών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ολοκληρώθηκε, έχοντας παρουσιάσει τις συλλογές για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 και μια σειρά από στιγμές που αξίζει να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά. Σε μια πόλη με βαθιά ιστορία στη μόδα, οι μεγάλοι οίκοι επανεξετάζουν την κληρονομιά τους και προτείνουν τη δική τους εικόνα για τη νέα σεζόν.
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