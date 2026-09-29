«Οh, my eyes!»: Η Τζένιφερ Άνιστον με φούτερ από μια εμβληματική σκηνή των Friends - Βίντεο

Το Friends έκανε πρεμιέρα πριν από 32 χρόνια, στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, όμως ορισμένες από τις σκηνές του παραμένουν μέχρι σήμερα χαραγμένες στη μνήμη των θαυμαστών της σειράς. Η Jennifer Aniston φρόντισε να μας θυμίσει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς, αυτή τη φορά μέσα από ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο.Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Rachel Green στο αγαπημένο sitcom, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φορά ένα λευκό γούτερ με την εικόνα της Phoebe Buffay και την περίφημη ατάκα «My eyes!» τυπωμένη από κάτω. Στη φωτογραφία, η ηθοποιός καλύπτει θεατρικά τα μάτια της, αναπαριστώντας τη χαρακτηριστική αντίδραση της Phoebe.Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την 32η επέτειο από την πρεμιέρα του Friends. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, έπειτα από δέκα σεζόν, και εξακολουθεί να έχει φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.