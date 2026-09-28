Γιατί ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε ο επόμενος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να είναι γυναίκα
MARIE CLAIRE

Γιατί ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε ο επόμενος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να είναι γυναίκα

Τι είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Γιατί ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε ο επόμενος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να είναι γυναίκα
Σε μια εποχή που όλο και περισσότερες γυναίκες ανέρχονται σε θέσεις εξουσίας, αλλά απέχουμε πολύ από την έμφυλη ισότητα (σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ακόμα και τα κορίτσια που γεννιούνται σήμερα δεν θα προλάβουν να τη ζήσουν), ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sánchez απεύθυνε μια πρόταση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: ο επόμενος γενικός γραμματέας του οργανισμού να είναι γυναίκα και συγκεκριμένα από τη Λατινική Αμερική.

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