Γιατί δεκάδες Ιταλίδες πολιτικοί εμφανίστηκαν την ίδια μέρα στη Βουλή φορώντας μίνι φούστα;

«Η γυναίκα που θα παντρευτείτε πρέπει να φοράει μακριά φούστα»: Αυτή η παραίνεση δεν προέρχεται από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Antoni Tajani. Μια ομάδα γυναικών της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να αντιδράσουν στο τουλάχιστον αναχρονιστικό σχόλιό του με μια ασυνήθιστη, ομολογουμένως, κίνηση: εμφανίστηκαν την ίδια μέρα στην ιταλική Βουλή φορώντας μίνι φούστα.