Σούζαν Σάραντον: Δείτε τη σύλληψή της στη Νέα Υόρκη (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Σούζαν Σάραντον: Δείτε τη σύλληψή της στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία Νετανιάχου

Σούζαν Σάραντον: Δείτε τη σύλληψή της στη Νέα Υόρκη (βίντεο)
Στη διάρκεια της ομιλίας του Benjamin Netanyahu στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, διοργανώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπου συνελήφθησαν οι Susan Sarandon και Hannah Einbinder. Δεν ήταν οι μοναδικές επώνυμες μάλιστα που διαδήλωναν κατά της πολιτικής του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Γάζα: συμμετείχαν και οι Elliot Page, Cynthia Nixon, Chelsea Manning, Indya Moore, μεταξύ άλλων. Να σημειωθεί ότι τη συγκέντρωση διοργάνωνε το κίνημα Jewish Voice for Peace (Εβραϊκές Φωνές για την Ειρήνη).

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