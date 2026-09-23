Φθινοπωρινά αρώματα: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε

Από gourmand βανίλιες μέχρι ξυλώδεις και floral συνθέσεις, αυτά είναι τα νέα γυναικεία αρώματα που θα προσθέσουμε στο μπουντουάρ μας.



Κάθε νέα σεζόν είναι μια καλή αφορμή για να ανανεώσουμε τη συλλογή των αρωμάτων μας και το φθινόπωρο έχει έναν δικό του τρόπο να μας οδηγεί σε πιο ζεστές και πλούσιες συνθέσεις. Μετά τους ανάλαφρους χαρακτήρες του καλοκαιριού, αναζητούμε αρώματα με περισσότερη ένταση, βάθος και διάρκεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω μας τις πιο φρέσκες και παιχνιδιάρικες νότες.







Οι νέες κυκλοφορίες αρωμάτων για το φθινόπωρο κινούνται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία. Φρουτώδεις νότες όπως το κεράσι και το φραγκοστάφυλο συναντούν βανίλια, κεχριμπάρι και ξυλώδεις συμφωνίες, ενώ τα λουλούδια παραμένουν στο επίκεντρο, αποκτώντας αυτή τη φορά μια πιο ζεστή και αισθησιακή διάσταση. Είναι αρώματα που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ταιριάζουν ιδιαίτερα στις πιο δροσερές ημέρες και στις βραδινές εμφανίσεις της εποχής.

23.09.2026, 16:30