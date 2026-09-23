Η σοκολάτα των παιδικών μας αναμνήσεων, σε μια νέα εποχή απόλαυσης

Υπήρχε πάντα στο ντουλάπι με τις λιχουδιές της κουζίνας. Ήταν το αντικείμενο που έβγαινε πρώτο από μια μεγάλη σακούλα με δώρα για τα γενέθλιά μας. Είχε ξεχωριστή θέση στα δέματα που έστελναν οι μητέρες μας σε όσους σπούδαζαν στο εξωτερικό. Έβρισκε πάντα το δρόμο της για τη σχολική μας τσάντα. Ήταν εκεί όταν χαιρόμασταν, όταν ήμασταν λυπημένοι, όταν θέλαμε κάτι γλυκό για να γιορτάσουμε, να ξεχαστούμε, να απολαύσουμε. Κάθε σοκολάτα ΙΟΝ, είναι συνώνυμη με την τέχνη της απόλαυσης και συνδέεται με τις παιδικές αναμνήσεις μας.