Γνωστός influencer κατηγορείται για βιασμό - Προωθεί το looksmaxxing και τις ακραίες μεθόδους ομορφιάς (βίντεο)

Οinfluencer που είναι γνωστός ως Clavicular, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του ακραίου κινήματος «looksmaxxing», βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές νομικές περιπέτειες. Ο 20χρονος, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Braden Eric Peters, κατηγορείται για βιασμό και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται ο Guardian, ο Braden Eric Peters έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Cape Cod, της Μασαχουσέτης, στις 14 Οκτωβρίου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, χορήγηση ουσίας με σκοπό τη σεξουαλική επαφή, καθώς και πλημμέλημα για παροχή αλκοόλ σε ανήλικο. Για τις κακουργηματικές κατηγορίες προβλέπεται ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.Τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν στη Μασαχουσέτη τον Μάιο του 2025. Δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέονται με ξεχωριστή αγωγή που κατατέθηκε τον Απρίλιο στη Φλόριντα από μια έφηβη, η οποία υποστηρίζει ότι ο influencer της έδωσε αλκοόλ σε πάρτι στο σπίτι των γονιών του στο Cape Cod και στη συνέχεια έκανε σεξ μαζί της ενώ εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η κοπέλα ήταν 16 ετών την περίοδο του περιστατικού που καταγγέλλει.Ποιος είναι ο ClavicularΟ Braden Eric Peters έγινε γνωστός προωθώντας το «looksmaxxing», μια διαδικτυακή τάση που ενθαρρύνει κυρίως νεαρούς άνδρες να αλλάξουν ή να «βελτιώσουν» την εμφάνιση του προσώπου και του σώματός τους με ακραίες μεθόδους. Μεταξύ άλλων, το κίνημα έχει συνδεθεί με πρακτικές όπως το λεγόμενο bone smashing, δηλαδή επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στα οστά του προσώπου με την πεποίθηση ότι έτσι μπορεί να γίνει πιο έντονη η γραμμή της γνάθου, αλλά και με αισθητικές και πλαστικές επεμβάσεις.