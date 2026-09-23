Η Suzi de Givenchy αποκλειστικά στο 8ο Marie Claire Power Trip

H Suzi de Givenchy έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο της τέχνης, του design και της σύγχρονης πολυτέλειας, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη μόδα, τον πολιτισμό και τη συλλεκτική δημιουργία. Με διεθνή παρουσία σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και στενή σχέση με κορυφαίους δημιουργούς, έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διαχρονική αισθητική και την έννοια του σύγχρονου savoir-faire. H παρουσία της σε διεθνείς πασαρέλες και εξώφυλλα περιοδικών αντικατοπτρίζει μια νέα αντίληψη για την κομψότητα, λιγότερο συνδεδεμένη με την ηλικία και περισσότερο με τη στάση ζωής, την πνευματική καλλιέργεια και τη δημιουργικότητα. Το Marie Claire Power Trip 2026 υποδέχεται την 60χρονη Suzi de Givenchy ως μια από τις βασικές ομιλήτριές του.