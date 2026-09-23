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«Ο σύζυγός μου δεν έχει καθόλου φίλους»
MARIE CLAIRE

«Ο σύζυγός μου δεν έχει καθόλου φίλους»

Γιατί αυτό το παράπονο είναι τόσο κοινό ανάμεσα στις γυναίκες;

«Ο σύζυγός μου δεν έχει καθόλου φίλους»
Κάποιες γυναίκες έχουν να φροντίσουν, πέρα από τις επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις τους, το νοικοκυριό και τα παιδιά, και για την κοινωνική ζωή του συζύγου τους, αν αυτός δεν έχει καθόλου φίλους και βασίζεται αποκλειστικά σε εκείνες για την κοινωνικοποίησή του. Αυτό το ζήτημα φαίνεται πως είναι τόσο κοινό, ώστε ενέπνευσε πρόσφατα ένα άρθρο στο The Cut του The New York Magazine με τον γλαφυρό τίτλο «Ο σύζυγός μου δεν έχει καθόλου φίλους».

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