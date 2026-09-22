15 χρόνια μετά το τσουνάμι, συνεχίζει να καταδύεται για να βρει τη γυναίκα του – Video

ΗYuko Takamatsu χάθηκε στις 11 Μαρτίου 2011, όταν το τεράστιο τσουνάμι που ακολούθησε τον σεισμό των 9,0 βαθμών έπληξε τις ακτές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας. Η σορός της δεν βρέθηκε ποτέ. Δεκαπέντε χρόνια μετά, ο σύζυγός της εξακολουθεί να επιστρέφει στη θάλασσα, ψάχνοντάς τη.Τον Μάρτιο του 2026, o Yasuo Takamatsu, πραγματοποίησε την 763η κατάδυσή του. Η ιστορία του καταγράφηκε και σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ του BBC World Service, το οποίο τον ακολουθεί σε μία από αυτές τις καταδύσεις και εξετάζει όχι μόνο την αναζήτησή του, αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο η ιαπωνική κουλτούρα αντιλαμβάνεται τη μνήμη, το πένθος και την παρουσία των νεκρών στη ζωή των ζωντανών.Το πρωί της 11ης Μαρτίου 2011, ο Yasuo είχε αφήσει τη Yuko στη δουλειά της, στο υποκατάστημα της 77 Bank στην Onagawa. Ήταν μόλις λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι τους. Στις 14:46, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία συγκλόνισε την περιοχή. Λίγο αργότερα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.Οι εργαζόμενοι της τράπεζας ανέβηκαν στην οροφή του διώροφου κτιρίου, ακολουθώντας την οδηγία εκκένωσης που είχαν λάβει. Η εκτίμηση εκείνη τη στιγμή ήταν ότι το κύμα θα έφτανε περίπου τα έξι μέτρα. Η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.