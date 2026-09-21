Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου φόρεσε ένα ιστορικό Givenchy φόρεμα της γιαγιά της Grace Kelly

Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου, το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της εδώ και δέκα χρόνια, Ben-Sylvester Strautmann. Λίγες ημέρες αργότερα, η 27χρονη μέλλουσα νύφη είχε ακόμη μία εντυπωσιακή στιγμή να μοιραστεί, φορώντας με μια ονειρική δημιουργία Givenchy, την οποία είχε φορέσει πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες η γιαγιά της, Grace Kelly.



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