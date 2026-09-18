Κολλητές φίλες παντρεύτηκαν: «Γιατί να πρέπει να είναι ένας ερωτικός σύντροφος;»
Κολλητές φίλες παντρεύτηκαν: «Γιατί να πρέπει να είναι ένας ερωτικός σύντροφος;»
Φέτος, μαζί με τα 29 τους, κλείνουν και δύο χρόνια ευτυχισμένου γάμου
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως η φιλία κερδίζει διαρκώς έδαφος από τις ερωτικές σχέσεις, με πολλούς νεότερους ειδικά ανθρώπους να επενδύουν συναισθηματικά στις παρέες τους – κουρασμένοι ίσως και από τους χωρισμούς και το χωρίς αποτέλεσμα φλερτ. Δύο γυναίκες από τις ΗΠΑ, οι April Lee και Renee Wong, αποφάσισαν να προχωρήσουν την πλατωνική φιλία τους σε άλλο επίπεδο: παντρεύτηκαν, και σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, ενώ ετοιμάζονται να κλείσουν τα 29 τους, δηλώνουν ευτυχισμένες μαζί.
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