«Οι Παλαιστίνιοι είναι τα πραγματικά θύματα», απαντά η Greta Thunberg στον Ed Sheeran

ΗΣουηδή ακτιβίστρια Greta Thunberg είναι μία από εκείνους που άσκησαν έντονη κριτική στον Βρετανό σούπερ σταρ Ed Sheeran, μετά την απομάκρυνση του ράπερ Macklemore από την περιοδεία του, λόγω φιλοπαλαιστινιακών σχολίων που έκανε κατά τη διάρκεια εμφάνισής του.Ο Ed Sheeran αρνήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από την απόφαση αποκλεισμού του Macklemore, δηλώνοντας ότι υπεύθυνος ήταν ο διοργανωτής της περιοδείας του. Παρόλα αυτά, αρκετοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν ως support acts ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την περιοδεία.«Ed, υπάρχει μόνο ένα θύμα εδώ: ο παλαιστινιακός λαός», ανέφερε η Greta Thunberg, μαζί με την ακτιβιστική ομάδα Humanti Project, σε ανάρτησή της στο Instagram αργά το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου.Σύμφωνα με ανάρτηση του Ed Sheeran, στην οποία τόνισε ότι η απόφαση ανήκε αποκλειστικά στους διοργανωτές, οι χώροι διεξαγωγής των συναυλιών της περιοδείας «ξεκαθάρισαν ότι θα ακύρωναν τα σόου αν ο Macklemore παρέμενε στο line-up».