Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας μέσα από τα βιβλία: Οι γυναίκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας μέσα από τα βιβλία: Οι γυναίκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Η πολυφωνία της 22ης ΔΕΒΘ και η επιλογή της Βουλγαρίας ως τιμώμενης χώρας μάς έφεραν σε επαφή με λογοτεχνικές φωνές που περιγράφουν βιώματα και θέματα ιδιαίτερα οικεία για τις Ελληνίδες αναγνώστριες. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων νιώσαμε σαν στο σπίτι μας – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι αναμετρηθήκαμε με οικογενειακά τραύματα του παρελθόντος
Ένας από τους ρόλους που ανέλαβε στην επαγγελματική διαδρομή της η Gergana Pancheva, διευθύντρια του βουλγαρικού λογοτεχνικού πρακτορείου Sofia Svetllozar Zhelev, ήταν ως μέλος της κριτικής επιτροπής του residency δημιουργικής γραφής Women in the Mountains. Ενός προγράμματος που, τα τελευταία χρόνια, δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες συγγραφείς από όλο τον κόσμο –ιδιαίτερα από περιοχές όπου αγωνίζονται όχι μόνο για την έμφυλη ισότητα αλλά ίσως ακόμα και για την επιβίωσή τους– να περάσουν δύο εβδομάδες σε ένα χωριό της οροσειράς της Ροδόπης και να αφοσιωθούν στη συγγραφή απερίσπαστες από τις αμέτρητες υποχρεώσεις τους. «Από τις υποχρεώσεις της νοικοκυράς, της μητέρας, της φροντίστριας όλων και ταυτόχρονα της επαγγελματία», προσθέτει η Gergana, σε μια συζήτησή μας μετά το τέλος της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε ως μια από τους εκπροσώπους της τιμώμενης χώρας, της Βουλγαρίας.
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