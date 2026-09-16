Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας μέσα από τα βιβλία: Οι γυναίκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ένας από τους ρόλους που ανέλαβε στην επαγγελματική διαδρομή της η Gergana Pancheva, διευθύντρια του βουλγαρικού λογοτεχνικού πρακτορείου Sofia Svetllozar Zhelev, ήταν ως μέλος της κριτικής επιτροπής του residency δημιουργικής γραφής Women in the Mountains. Ενός προγράμματος που, τα τελευταία χρόνια, δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες συγγραφείς από όλο τον κόσμο –ιδιαίτερα από περιοχές όπου αγωνίζονται όχι μόνο για την έμφυλη ισότητα αλλά ίσως ακόμα και για την επιβίωσή τους– να περάσουν δύο εβδομάδες σε ένα χωριό της οροσειράς της Ροδόπης και να αφοσιωθούν στη συγγραφή απερίσπαστες από τις αμέτρητες υποχρεώσεις τους. «Από τις υποχρεώσεις της νοικοκυράς, της μητέρας, της φροντίστριας όλων και ταυτόχρονα της επαγγελματία», προσθέτει η Gergana, σε μια συζήτησή μας μετά το τέλος της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε ως μια από τους εκπροσώπους της τιμώμενης χώρας, της Βουλγαρίας.