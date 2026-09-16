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Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ συνδύασε το baloon φόρεμά της με δίχρωμες γόβες Chanel
MARIE CLAIRE

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ συνδύασε το baloon φόρεμά της με δίχρωμες γόβες Chanel

Για μια εξαιρετικά κομψή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ συνδύασε το baloon φόρεμά της με δίχρωμες γόβες Chanel
ΗLily-Rose Depp επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της με τον οίκο Chanel, επιλέγοντας ένα ολοκληρωμένο look του γαλλικού οίκου για την πρεμιέρα της ταινίας Alpha Gang στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2026.

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