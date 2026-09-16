Η Δανή νικήτρια του βραβείου καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Βενετίας είναι στο ταμείο ανεργίας
Η Δανή νικήτρια του βραβείου καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Βενετίας είναι στο ταμείο ανεργίας
Τι αποκάλυψε σε συνεντεύξεις της η 30χρονη Mathilde Arcel
Φαίνεται πως ο βιοπορισμός για τους ηθοποιούς είναι δύσκολος και στη Δανία: Η Mathilde Arcel, που βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αποκάλυψε, σε συνεντεύξεις της σε δανέζικα μέσα, ότι είναι στο ταμείο ανεργίας. Συγκεκριμένα, όπως είπε, προτού παραλάβει το βραβείο της στο κινηματογραφικό φεστιβάλ, έπρεπε να ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη για να δώσει το «παρών» στις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων.
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