Πώς θα μακρύνουν πιο γρήγορα τα μαλλιά σας: Οκτώ tips που αξίζει να γνωρίζετε
Πώς θα μακρύνουν πιο γρήγορα τα μαλλιά σας: Οκτώ tips που αξίζει να γνωρίζετε
Για μαλλιά πιο μακριά και υγιή.
Για μαλλιά πιο μακριά και υγιή.
Το μήκος των μαλλιών μας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο γρήγορα μακραίνουν, αλλά και από το πόσο καλά καταφέρνουμε να διατηρήσουμε την τρίχα δυνατή ώστε να μην σπάει. Αν, λοιπόν, θέλουμε να μακρύνουν, χρειάζεται να φροντίζουμε τόσο το τριχωτό όσο και τα μήκη, περιορίζοντας παράλληλα ό,τι μπορεί να προκαλεί φθορά. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά μικρά tips, που αν τα εφαρμόσετε συνδυαστικά, είναι βέβαιο ότι θα δείτε μεγάλη πρόοδο με την ανάπτυξη του μήκους των μαλλιών σας:
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