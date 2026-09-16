Οι κομψές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στη Βενετία
MARIE CLAIRE

Οι κομψές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στη Βενετία

Λαμπερές παγιέτες, ένα εντυπωσιακό μπλε slip dress και η μίνιμαλ αισθητική που χαρακτηρίζει το στυλ της.

Οι κομψές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στη Βενετία

Η Βίκυ Καγιά, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βενετία με αφορμή το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στην ιταλική πόλη, αλλά και δύο εμφανίσεις με εντελώς διαφορετική διάθεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης