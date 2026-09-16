Οι κομψές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στη Βενετία

Η Βίκυ Καγιά, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βενετία με αφορμή το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στην ιταλική πόλη, αλλά και δύο εμφανίσεις με εντελώς διαφορετική διάθεση.