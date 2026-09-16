Οι κομψές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στη Βενετία
Οι κομψές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στη Βενετία
Λαμπερές παγιέτες, ένα εντυπωσιακό μπλε slip dress και η μίνιμαλ αισθητική που χαρακτηρίζει το στυλ της.
Λαμπερές παγιέτες, ένα εντυπωσιακό μπλε slip dress και η μίνιμαλ αισθητική που χαρακτηρίζει το στυλ της.
Η Βίκυ Καγιά, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βενετία με αφορμή το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στην ιταλική πόλη, αλλά και δύο εμφανίσεις με εντελώς διαφορετική διάθεση.
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