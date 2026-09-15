Η Δέσποινα Βανδή στην προβολή της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης (εικόνες)
Η Δέσποινα Βανδή στην προβολή της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης (εικόνες)
Με casual σύνολο
Στην επίσημη δημοσιογραφική προβολή του 1ου επεισοδίου της τηλεοπτικής σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα άνετο σύνολο για να παρακολουθήσει τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης. Συνδύασε ένα μαύρο, denim παντελόνι με λευκό T-shirt και γαλάζιο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα sneakers και χακί καπέλο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα άνετο σύνολο για να παρακολουθήσει τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης. Συνδύασε ένα μαύρο, denim παντελόνι με λευκό T-shirt και γαλάζιο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα sneakers και χακί καπέλο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα