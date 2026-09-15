Η Δέσποινα Βανδή στην προβολή της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Η Δέσποινα Βανδή στην προβολή της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης (εικόνες)

Με casual σύνολο

Η Δέσποινα Βανδή στην προβολή της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης (εικόνες)
Στην επίσημη δημοσιογραφική προβολή του 1ου επεισοδίου της τηλεοπτικής σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.

 
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα άνετο σύνολο για να παρακολουθήσει τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης. Συνδύασε ένα μαύρο, denim παντελόνι με λευκό T-shirt και γαλάζιο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα sneakers και χακί καπέλο.

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