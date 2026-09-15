Δημήτρης Γιαννετος: Το look της Amal Clooney και η συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή και την Ηλ. Παπαγεωργίου
MARIE CLAIRE

Δημήτρης Γιαννετος: Το look της Amal Clooney και η συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή και την Ηλ. Παπαγεωργίου

Η ανάρτησή του στο Instagram.

Δημήτρης Γιαννετος: Το look της Amal Clooney και η συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή και την Ηλ. Παπαγεωργίου
Η Amal Clooney ταξίδεψε στην Αθήνα, με αφορμή τη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε την εμφάνισή της, τόσο στο προεδρικό μέγαρο, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και στην κλειστή συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στον Ναό του Ολυμπίου Διός.

 
Ο hairstylist, ο οποίος ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, έκανε μία ανάρτηση από τις ημέρες που πέρασε στην πρωτεύουσα παρέα με τη διεθνού φήμης δικηγόρο, αλλά και φίλες του από την Ελλάδα, όπως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Δέσποινα Βανδή.

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