Βραβεία Emmy 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
MARIE CLAIRE

Βραβεία Emmy 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης είναι πάντα ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς

Βραβεία Emmy 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Η78η απονομή των Primetime Emmy Awards πραγματοποιήθηκε χθες, όμως πριν ακόμη αρχίσει η επίσημη τελετή, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο κόκκινο χαλί. Γιατί μπορεί οι νικητές, οι ανατροπές και οι ηχηρές απουσίες να έχουν πάντα ενδιαφέρον, ωστόσο η ιστορία έχει αποδείξει ότι ορισμένες από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της βραδιάς συμβαίνουν προτού καν ανοίξει η αυλαία.

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