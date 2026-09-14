Σταύρος Ξαρχάκος: Πώς αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Σταύρος Ξαρχάκος: Πώς αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Η ανάρτηση και τα συγκινητικά λόγια του μουσικοσυνθέτη.
Με μία λιτή, αλλά άκρως συγκινιτική ανάρτηση αποχαιρέτισε ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.
«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», έγραψε δίπλα από τη φωτογραφία του εκκλιπόντος καλλιτέχνη.
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«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», έγραψε δίπλα από τη φωτογραφία του εκκλιπόντος καλλιτέχνη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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