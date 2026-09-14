Σταύρος Ξαρχάκος: Πώς αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη
MARIE CLAIRE

Σταύρος Ξαρχάκος: Πώς αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ανάρτηση και τα συγκινητικά λόγια του μουσικοσυνθέτη.

Σταύρος Ξαρχάκος: Πώς αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Με μία λιτή, αλλά άκρως συγκινιτική ανάρτηση αποχαιρέτισε ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.

 
«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», έγραψε δίπλα από τη φωτογραφία του εκκλιπόντος καλλιτέχνη.

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