Σταύρος Ξαρχάκος: Πώς αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μία λιτή, αλλά άκρως συγκινιτική ανάρτηση αποχαιρέτισε ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», έγραψε δίπλα από τη φωτογραφία του εκκλιπόντος καλλιτέχνη.