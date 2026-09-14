Η Nαόμι Γουότς εντυπωσιάζει με Prabal Gurung
Η Nαόμι Γουότς εντυπωσιάζει με Prabal Gurung
Στην εναρκτήρια εκδήλωση για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα μεταδοθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027.
Στην εναρκτήρια εκδήλωση για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα μεταδοθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027.
ΗNaomi Watts πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση στο «Road to the Golden Globes», την εναρκτήρια εκδήλωση για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα μεταδοθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027. Το event πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2026.
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