Η Nαόμι Γουότς εντυπωσιάζει με Prabal Gurung
MARIE CLAIRE

Η Nαόμι Γουότς εντυπωσιάζει με Prabal Gurung

Στην εναρκτήρια εκδήλωση για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα μεταδοθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027.

Η Nαόμι Γουότς εντυπωσιάζει με Prabal Gurung
ΗNaomi Watts πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση στο «Road to the Golden Globes», την εναρκτήρια εκδήλωση για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα μεταδοθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027. Το event πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2026.

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