Hayden Panettiere: Το ένα χάπι που φέρεται να πήρε και στοίχισε τη ζωή της

ΗHayden Panettiere φέρεται να πέθανε μετά τη λήψη ενός μόνο χαπιού, το οποίο πιστεύεται ότι περιείχε οξυκωδόνη αναμεμειγμένη με φεντανύλη, αναφέρουν ρεπορτάζ τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, λίγο καιρό μετά τον θάνατό της.Η οξυκωδόνη αναμεμειγμένη με φεντανύλη αποτελεί έναν εξαιρετικά επικίνδυνο και θανατηφόρο συνδυασμό δύο πανίσχυρων οπιοειδών φαρμάκων. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτό το μείγμα δεν αποτελεί ιατρική συνταγή, αλλά παράνομο ναρκωτικό. Καθώς και τα δύο φάρμακα δρουν στους ίδιους υποδοχείς του εγκεφάλου, το ένα πολλαπλασιάζει τη δράση του άλλου. Μάλιστα, μόλις 2 χιλιοστόγραμμα (mg) φεντανύλης μπορεί να αποβούν θανατηφόρα για έναν άνθρωπο.Η ηθοποιός φαίνεται να είχε συναντηθεί με τον άνθρωπο που την προμήθευε για χρόνια ναρκωτικές ουσίες στο Λος Άντζελες πριν ταξιδέψει αεροπορικώς στη Νότια Καρολίνα, όπου πέθανε από υπερβολική δόση στις 16 Αυγούστου, λίγο πριν τα 37α γενέθλιά της, όπως δήλωσαν στο TMZ πολλές πηγές των αρχών που σχετίζονται με την υπόθεση.Η ηθοποιός φαίνεται να πήρε ένα χάπι την ημέρα που πέθανε, αλλά αυτό αποδείχθηκε θανατηφόρο επειδή περιείχε φεντανύλη.