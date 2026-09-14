Ήταν κολλητές φίλες για δεκαετίες: Ανακάλυψαν ότι ήταν (και) αδερφές
Ήταν κολλητές φίλες για δεκαετίες: Ανακάλυψαν ότι ήταν (και) αδερφές
Mε ένα τεστ DNA, καθώς είχαν υιοθετηθεί από διαφορετικές οικογένειες όταν ήταν μωρά ακόμα
Ίσως κάποιος έχει σχολιάσει, βλέποντάς μας με μια καλή μας φίλη, ότι είμαστε «σαν αδερφές». Αυτή η ατάκα επαληθεύτηκε για δύο κολλητές από την Ινδία, που υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οικογένειες στην Ολλανδία, συναντήθηκαν τυχαία στην εφηβεία τους, έγιναν αχώριστες και, δεκαετίες αργότερα, διαπίστωσαν από ένα τεστ DNA ότι είχαν δεσμούς αίματος.
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