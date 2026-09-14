Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη στο ποσοστό των εργαζομένων που υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη ή άγχος
Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη στο ποσοστό των εργαζομένων που υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη ή άγχος
Η δουλειά τους είτε προκαλεί είτε επιδεινώνει αυτές τις καταστάσεις, σύμφωνα με ευρωπαϊκές στατιστικές
Αν η δουλειά μας αποτελεί βασική πηγή στρες, ίσως ακόμα και άγχους και κατάθλιψης, δεν είμαστε η μειοψηφία – κάθε άλλο. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (49%) αναφέρουν ότι υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη ή άγχος που είτε προκαλείται είτε επιδεινώνεται από την εργασία τους. Aυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, για να ακολουθήσει η Φινλανδία με 45% και η Κύπρος με 43%.
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