Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη στο ποσοστό των εργαζομένων που υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη ή άγχος

Αν η δουλειά μας αποτελεί βασική πηγή στρες, ίσως ακόμα και άγχους και κατάθλιψης, δεν είμαστε η μειοψηφία – κάθε άλλο. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (49%) αναφέρουν ότι υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη ή άγχος που είτε προκαλείται είτε επιδεινώνεται από την εργασία τους. Aυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, για να ακολουθήσει η Φινλανδία με 45% και η Κύπρος με 43%.