Μακιγιάζ σε πέντε λεπτά: Τα γρήγορα βήματα για όταν έχετε αργήσει και χρειάζεστε ένα γρήγορο glam
Μακιγιάζ σε πέντε λεπτά: Τα γρήγορα βήματα για όταν έχετε αργήσει και χρειάζεστε ένα γρήγορο glam
Τέσσερα προϊόντα, λίγα λεπτά και ένα γρήγορο beauty routine για τις ημέρες που το ξυπνητήρι κέρδισε τη μάχη.
Υπάρχουν εκείνα τα πρωινά που πατάμε αναβολή στο ξυπνητήρι τόσες φορές, που όταν τελικά σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας. Το να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη για ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ μοιάζει πλέον αδύνατο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να φύγουμε από το σπίτι εντελώς άβαφες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσουμε στην άκρη τα πολλά βήματα και να κρατήσουμε μόνο όσα κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
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