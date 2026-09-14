Το κούρεμα που χαρίζει αμέσως περισσότερο όγκο στα λεπτά μαλλιά
Το κούρεμα που χαρίζει αμέσως περισσότερο όγκο στα λεπτά μαλλιά
Η σωστή γραμμή, το κατάλληλο μήκος και ένα διακριτικό φιλάρισμα μπορούν να κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν πιο πυκνά, δυνατά και γεμάτα κίνηση.
Τα λεπτά μαλλιά συχνά δείχνουν άτονα και χωρίς όγκο, ιδιαίτερα όταν το κούρεμα δεν έχει επιλεχθεί με βάση τη φυσική τους υφή. Η επιλογή της σωστής γραμμής, όμως, μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα τους και να δημιουργήσει την αίσθηση μεγαλύτερης πυκνότητας, χωρίς να απαιτείται υπερβολικό styling. Ένα από τα κουρέματα που λειτουργούν εξαιρετικά σε λεπτά μαλλιά είναι το bob σε ίσια, καθαρή γραμμή. Οι συμπαγείς άκρες δημιουργούν την ψευδαίσθηση περισσότερου όγκου, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει πιο γεμάτο και περιποιημένο.
Το lob είναι η επιλογή για όσες θέλουν μήκος
Το lob (long bob) αποτελεί επίσης εξαιρετική επιλογή. Το μήκος του φτάνει περίπου στους ώμους και προσφέρει την απαραίτητη κίνηση, χωρίς να προσθέτει το βάρος που μπορεί να έχει ένα πολύ μακρύ κούρεμα. Παράλληλα, δίνει περισσότερες δυνατότητες στο styling και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο σχήμα του προσώπου και στην προσωπική αισθητική.
Το lob είναι η επιλογή για όσες θέλουν μήκος
Το lob (long bob) αποτελεί επίσης εξαιρετική επιλογή. Το μήκος του φτάνει περίπου στους ώμους και προσφέρει την απαραίτητη κίνηση, χωρίς να προσθέτει το βάρος που μπορεί να έχει ένα πολύ μακρύ κούρεμα. Παράλληλα, δίνει περισσότερες δυνατότητες στο styling και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο σχήμα του προσώπου και στην προσωπική αισθητική.
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