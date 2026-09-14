Η Kέιτ Μος στο σόου του Tommy Hilfiger με το πιο κομψό casual σύνολο
Η Kέιτ Μος στο σόου του Tommy Hilfiger με το πιο κομψό casual σύνολο
Για την εμφάνισή της, βασίστηκε σε μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές στιλιστικές φόρμουλες.
Για την εμφάνισή της, βασίστηκε σε μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές στιλιστικές φόρμουλες.
Λέγεται συχνά ότι η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα και τίποτα δεν το αποδεικνύει καλύτερα από ένα σύνολο που βασίζεται αποκλειστικά σε διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, αλλά καταφέρνει να δείχνει απόλυτα μοντέρνο. Η Kate Moss έκανε ακριβώς αυτό στην επίδειξη του Tommy Hilfiger για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, επιλέγοντας δύο κλασικά σύμβολα της αμερικανικής μόδας: ένα γαλάζιο ριγέ πουκάμισο και ένα τζιν σε ίσια γραμμή.
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