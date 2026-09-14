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Η Kέιτ Μος στο σόου του Tommy Hilfiger με το πιο κομψό casual σύνολο
MARIE CLAIRE

Η Kέιτ Μος στο σόου του Tommy Hilfiger με το πιο κομψό casual σύνολο

Για την εμφάνισή της, βασίστηκε σε μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές στιλιστικές φόρμουλες.

Η Kέιτ Μος στο σόου του Tommy Hilfiger με το πιο κομψό casual σύνολο
Λέγεται συχνά ότι η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα και τίποτα δεν το αποδεικνύει καλύτερα από ένα σύνολο που βασίζεται αποκλειστικά σε διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, αλλά καταφέρνει να δείχνει απόλυτα μοντέρνο. Η Kate Moss έκανε ακριβώς αυτό στην επίδειξη του Tommy Hilfiger για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, επιλέγοντας δύο κλασικά σύμβολα της αμερικανικής μόδας: ένα γαλάζιο ριγέ πουκάμισο και ένα τζιν σε ίσια γραμμή.

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