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Η διαχρονική μινιμαλιστική ταυτότητα του Calvin Klein επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
MARIE CLAIRE

Η διαχρονική μινιμαλιστική ταυτότητα του Calvin Klein επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Με άρωμα 90s και Carolyn Bessette-Kennedy.

Η διαχρονική μινιμαλιστική ταυτότητα του Calvin Klein επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Το ημερολόγιο δείχνει πως είναι η στιγμή που ξεκινάει ο πυρετός των Fashion Weeks στις πρωτεύουσες της μόδας, με τη Νέα Υόρκη πρώτη στη σειρά. Ο αμερικανικός οίκος Calvin Klein, ταυτισμένος με την μίνιμαλ αισθητική, τίμησε τις ρίζες του στην πρόσφατη επίδειξή του παρά τη διάθεση της μόδας τον τελευταίο καιρό να στραφεί ξανά στον μαξιμαλισμό και την υπερβολή.

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