Η διαχρονική μινιμαλιστική ταυτότητα του Calvin Klein επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Η διαχρονική μινιμαλιστική ταυτότητα του Calvin Klein επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Με άρωμα 90s και Carolyn Bessette-Kennedy.
Με άρωμα 90s και Carolyn Bessette-Kennedy.
Το ημερολόγιο δείχνει πως είναι η στιγμή που ξεκινάει ο πυρετός των Fashion Weeks στις πρωτεύουσες της μόδας, με τη Νέα Υόρκη πρώτη στη σειρά. Ο αμερικανικός οίκος Calvin Klein, ταυτισμένος με την μίνιμαλ αισθητική, τίμησε τις ρίζες του στην πρόσφατη επίδειξή του παρά τη διάθεση της μόδας τον τελευταίο καιρό να στραφεί ξανά στον μαξιμαλισμό και την υπερβολή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα