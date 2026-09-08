Πρίγκιπας George: Η πρώτη ημέρα στο νέο του σχολείο – Γιατί δεν τον συνόδευσαν τα αδέρφια του
MARIE CLAIRE

Πρίγκιπας George: Η πρώτη ημέρα στο νέο του σχολείο – Γιατί δεν τον συνόδευσαν τα αδέρφια του

Θα φοιτήσει στο ίδιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με τον πατέρα του.

Πρίγκιπας George: Η πρώτη ημέρα στο νέο του σχολείο – Γιατί δεν τον συνόδευσαν τα αδέρφια του
Oπρίγκιπας George ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, τη νέα σχολική χρονιά, η οποία τον βρίσκει να φοιτά στο Κολλεγιο Eton.

 
Ο 13χρονος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα William, και του θείου του, πρίγκιπα Harry – και οι δύο παρακολούθησαν μαθήματα στο συγκεκριμένο κολλέγιο που βρίσκεται λίγο έξω από το Λονδίνο.

Στα video και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον βλέπουμε ευδιάθετο να περπατά δίπλα στους γονείς του, φορώντας σακάκι και ανοιχτόχρωμο πουκάμισο με γραβάτα, τα οποί αργότερα άλλαξε με τη στολή του κολεγίου.

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