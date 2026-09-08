Σάλμα Χάγιεκ: Γιορτάζει τα γενέθλια των 60 χρόνων της με μια αισθησιακή ανάρτηση
MARIE CLAIRE

Σάλμα Χάγιεκ: Γιορτάζει τα γενέθλια των 60 χρόνων της με μια αισθησιακή ανάρτηση

Στη θάλασσα

Σάλμα Χάγιεκ: Γιορτάζει τα γενέθλια των 60 χρόνων της με μια αισθησιακή ανάρτηση
Η Salma Hayek έγινε εξήντα ετών και το γιόρτασε με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες να απολαμβάνει γυμνή τη θάλασσα. Στη λεζάντα γράφει, λακωνικά: «60 και ευγνώμων».

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