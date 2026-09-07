Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα
Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα
Από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου.
Τρία ζώδια θα έχουν με το μέρος τους την τύχη από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους και η ζωή φαίνεται να τους οδηγεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, φέρνοντας ένταση, ειλικρίνεια και διάθεση για αλλαγές. Την ίδια ημέρα, ο Ερμής περνά στον Ζυγό, ενώ η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, φωτίζει τα επόμενα βήματά σας. Μην προσπαθείτε, όμως, να προβλέψετε τα πάντα. Το σύμπαν μπορεί να έχει άλλα σχέδια.
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