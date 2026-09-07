Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα

Από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα
Τρία ζώδια θα έχουν με το μέρος τους την τύχη από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους και η ζωή φαίνεται να τους οδηγεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, φέρνοντας ένταση, ειλικρίνεια και διάθεση για αλλαγές. Την ίδια ημέρα, ο Ερμής περνά στον Ζυγό, ενώ η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, φωτίζει τα επόμενα βήματά σας. Μην προσπαθείτε, όμως, να προβλέψετε τα πάντα. Το σύμπαν μπορεί να έχει άλλα σχέδια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης