Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα

Τρία ζώδια θα έχουν με το μέρος τους την τύχη από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους και η ζωή φαίνεται να τους οδηγεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, φέρνοντας ένταση, ειλικρίνεια και διάθεση για αλλαγές. Την ίδια ημέρα, ο Ερμής περνά στον Ζυγό, ενώ η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, φωτίζει τα επόμενα βήματά σας. Μην προσπαθείτε, όμως, να προβλέψετε τα πάντα. Το σύμπαν μπορεί να έχει άλλα σχέδια.