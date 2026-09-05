Lindsay Clancy: Τι ακολουθεί μετά το αδιέξοδο των ενόρκων που οδήγησε σε κακοδικία
Lindsay Clancy: Τι ακολουθεί μετά το αδιέξοδο των ενόρκων που οδήγησε σε κακοδικία
Η δίκη για τη δολοφονία των τριών παιδιών της κατέληξε σε mistrial και πλέον η εισαγγελία καλείται να αποφασίσει αν θα ζητήσει νέα δίκη.
Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η δίκη της Lindsay Clancy στη Μασαχουσέτη, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν έπειτα από επτά ημέρες διαβουλεύσεων να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για τις κατηγορίες σε βάρος της. Ο δικαστής William Sullivan κήρυξε έτσι τη διαδικασία σε mistrial, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας δίκης.
Η Clancy, πρώην νοσηλεύτρια ηλικίας 36 ετών, κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού για τον θάνατο των τριών παιδιών της, της πεντάχρονης Cora, του τρίχρονου Dawson και του οκτώ μηνών Callan, το 2023.
Γιατί η δίκη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο
Οι ένορκοι χρειάστηκαν περισσότερες από 40 ώρες μέσα σε επτά ημέρες για να εξετάσουν την υπόθεση, χωρίς όμως να μπορέσουν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.
Η Clancy, πρώην νοσηλεύτρια ηλικίας 36 ετών, κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού για τον θάνατο των τριών παιδιών της, της πεντάχρονης Cora, του τρίχρονου Dawson και του οκτώ μηνών Callan, το 2023.
Γιατί η δίκη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο
Οι ένορκοι χρειάστηκαν περισσότερες από 40 ώρες μέσα σε επτά ημέρες για να εξετάσουν την υπόθεση, χωρίς όμως να μπορέσουν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.
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