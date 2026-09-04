Αυτό το φθινόπωρο στις τάσεις των μανικιούρ πρωταγωνιστούν τα κοντά νύχια
Αυτό το φθινόπωρο στις τάσεις των μανικιούρ πρωταγωνιστούν τα κοντά νύχια
Όλα τα χρώματα και τα σχέδια που αξίζει να δοκιμάσετε.
Με το που μπαίνει το φθινόπωρο, πάντα νιώθω την ανάγκη να κάνω μερικές μικρές αλλαγές στη beauty ρουτίνα μου. Αφήνω πίσω τα πιο φωτεινά και παιχνιδιάρικα χρώματα του καλοκαιριού και θέλω ξαφνικά κάτι πιο βαθύ, πιο ζεστό και λίγο πιο κομψό. Φέτος, όμως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο το χρώμα. Μετά από αρκετό καιρό με μακριά νύχια, αποφάσισα να τα κόψω και να επιστρέψω σε ένα πιο κοντό μήκος.
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