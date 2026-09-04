ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Αυτό το φθινόπωρο στις τάσεις των μανικιούρ πρωταγωνιστούν τα κοντά νύχια
MARIE CLAIRE

Αυτό το φθινόπωρο στις τάσεις των μανικιούρ πρωταγωνιστούν τα κοντά νύχια

Όλα τα χρώματα και τα σχέδια που αξίζει να δοκιμάσετε.

Αυτό το φθινόπωρο στις τάσεις των μανικιούρ πρωταγωνιστούν τα κοντά νύχια
Με το που μπαίνει το φθινόπωρο, πάντα νιώθω την ανάγκη να κάνω μερικές μικρές αλλαγές στη beauty ρουτίνα μου. Αφήνω πίσω τα πιο φωτεινά και παιχνιδιάρικα χρώματα του καλοκαιριού και θέλω ξαφνικά κάτι πιο βαθύ, πιο ζεστό και λίγο πιο κομψό. Φέτος, όμως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο το χρώμα. Μετά από αρκετό καιρό με μακριά νύχια, αποφάσισα να τα κόψω και να επιστρέψω σε ένα πιο κοντό μήκος.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης