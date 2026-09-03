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Μαρκ Ράφαλο: Κατηγορήθηκε για «αντισημιτισμό» μετά τα σχόλιά του περί γενοκτονίας και Χόλιγουντ – Τον υπερασπίστηκαν πάνω από 180 Εβραίοι
MARIE CLAIRE

Μαρκ Ράφαλο: Κατηγορήθηκε για «αντισημιτισμό» μετά τα σχόλιά του περί γενοκτονίας και Χόλιγουντ – Τον υπερασπίστηκαν πάνω από 180 Εβραίοι

Με ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν, όπου μιλούσαν για «εκστρατεία δυσφήμισης» του ηθοποιού

Μαρκ Ράφαλο: Κατηγορήθηκε για «αντισημιτισμό» μετά τα σχόλιά του περί γενοκτονίας και Χόλιγουντ – Τον υπερασπίστηκαν πάνω από 180 Εβραίοι
Στις 21 Αυγούστου, ο Mark Ruffalo είχε μοιραστεί σε ένα Instagram story ένα παλαιότερο βίντεο όπου η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Paramount, Safra Catz, επεσήμαινε με περηφάνια μια τεχνολογία με την οποία η Oracle υποστήριζε τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού από τον Οκτώβριο του 2023. Ο ηθοποιός σχολίαζε ότι η αμερικανική εταιρεία «ενισχύει την ατζέντα του ισραηλινού στρατού» στη γενοκτονία στη Γάζα.

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