Μαρκ Ράφαλο: Κατηγορήθηκε για «αντισημιτισμό» μετά τα σχόλιά του περί γενοκτονίας και Χόλιγουντ – Τον υπερασπίστηκαν πάνω από 180 Εβραίοι

Στις 21 Αυγούστου, ο Mark Ruffalo είχε μοιραστεί σε ένα Instagram story ένα παλαιότερο βίντεο όπου η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Paramount, Safra Catz, επεσήμαινε με περηφάνια μια τεχνολογία με την οποία η Oracle υποστήριζε τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού από τον Οκτώβριο του 2023. Ο ηθοποιός σχολίαζε ότι η αμερικανική εταιρεία «ενισχύει την ατζέντα του ισραηλινού στρατού» στη γενοκτονία στη Γάζα.