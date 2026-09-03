Τζένιφερ Άνιστον: Η συνέντευξη που πήρε από τον σύντροφό της εξελίχθηκε σε κωμικό σκετσάκι

H Jennifer Aniston παρουσίασε το βιβλίο του συντρόφου της Jim Curtis, «The Book of Possibility», που κυκλοφορεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο Curtis είναι σήμερα transformation coach, έχοντας περάσει πρώτα από τη Wall Street, με μια καριέρα που τον έστειλε στο νοσοκομείο «με μια τρομακτική διάγνωση», κάτι που τον ώθησε να αλλάξει άρδην τη ζωή του.