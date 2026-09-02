Η ισπανική ομοσπονδία χρηματοδοτεί την κατάψυξη ωαρίων των αθλητριών της Εθνικής Ομάδας

ΗΒασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο βήμα προς την υποστήριξη των παικτριών της εθνικής ομάδας. Μια νέα συμφωνία θα τους επιτρέψει να καταψύξουν τα ωάριά τους και να προγραμματίσουν τη μητρότητα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους καριέρας, αντιμετωπίζοντας έτσι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες.Σύμφωνα με το πρακτορείο «Europa Press», η Ισπανική Ομοσπονδία βάζει τις τελευταίες πινελιές σε μια συμφωνία με μια κλινική που ειδικεύεται στη γονιμότητα. Στόχος είναι να προσφερθεί στις παίκτριες της εθνικής ομάδας η δυνατότητα κατάψυξης των ωαρίων τους, βοηθώντας τις να ισορροπήσουν τη ζωή τους στον αθλητισμό με τη δημιουργία οικογένειας όποτε τους ταιριάζει.Η Αλέξια Πουτέλας, διεθνής παίκτρια της Εθνικής Ισπανίας, έθεσε το ζήτημα της μητρότητας και της γονιμότητας στους αξιωματούχους της ομοσπονδίας, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Πάμπλο Λίντε στην εφημερίδα «El País», και η ομοσπονδία ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό, προχωρώντας στην παροχή της υπηρεσίας στις παίκτριές της.