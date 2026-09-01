Φουρνά Ευρυτανίας: Οι ελπίδες και τα όνειρα με τα οποία είχε πάει η πρώτη οικογένεια στο χωριό - «Επέλεξε ο γιος μας»

Μετά από δύο χρόνια παρουσίας στη Φουρνά Ευρυτανίας, η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως με τα έξι παιδιά τους αποφάσισε να ολοκληρώσει το κεφάλαιο της ζωής της στο χωριό και να κάνει το επόμενο βήμα.