Φουρνά Ευρυτανίας: Οι ελπίδες και τα όνειρα με τα οποία είχε πάει η πρώτη οικογένεια στο χωριό - «Επέλεξε ο γιος μας»
Φουρνά Ευρυτανίας: Οι ελπίδες και τα όνειρα με τα οποία είχε πάει η πρώτη οικογένεια στο χωριό - «Επέλεξε ο γιος μας»
Δύο χρόνια μετά αποχωρεί, με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού
Μετά από δύο χρόνια παρουσίας στη Φουρνά Ευρυτανίας, η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως με τα έξι παιδιά τους αποφάσισε να ολοκληρώσει το κεφάλαιο της ζωής της στο χωριό και να κάνει το επόμενο βήμα.
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