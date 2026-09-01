Φουρνά Ευρυτανίας: Οι ελπίδες και τα όνειρα με τα οποία είχε πάει η πρώτη οικογένεια στο χωριό - «Επέλεξε ο γιος μας»
MARIE CLAIRE

Φουρνά Ευρυτανίας: Οι ελπίδες και τα όνειρα με τα οποία είχε πάει η πρώτη οικογένεια στο χωριό - «Επέλεξε ο γιος μας»

Δύο χρόνια μετά αποχωρεί, με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού

Φουρνά Ευρυτανίας: Οι ελπίδες και τα όνειρα με τα οποία είχε πάει η πρώτη οικογένεια στο χωριό - «Επέλεξε ο γιος μας»
Μετά από δύο χρόνια παρουσίας στη Φουρνά Ευρυτανίας, η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως με τα έξι παιδιά τους αποφάσισε να ολοκληρώσει το κεφάλαιο της ζωής της στο χωριό και να κάνει το επόμενο βήμα.

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